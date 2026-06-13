Масштабную надпись сочли призывом к убийству Трампа

На тропе Национальной аллеи в центре Вашингтона появилась крупная надпись с комбинацией цифр 8647, которую сторонники главы Белого дома Дональда Трампа расценивают как призыв к убийству президента, сообщает NBC News. Выцветшие цифры заметили фотографы, работавшие в столице в преддверии празднования 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня.

Правоохранители возбудили расследование для установления авторов надписи. Представитель МВД США охарактеризовал произошедшее как безумный акт вандализма. В администрации президента убеждены, что надпись представляет собой зашифрованный призыв к покушению. Трамп в последние годы неоднократно становился объектом покушений. В свое время публикация в социальных сетях с этой же комбинацией цифр послужила основанием для уголовного преследования бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Цифра 86 на криминальном сленге может означать убийство или призыв избавиться от кого-либо. Цифра 47 предположительно указывает на Трампа как на 47-го президента США. Вместе с тем значение комбинации 86 неоднозначно: около ста лет назад официанты использовали ее для обозначения нежелательных клиентов. Надписи 8647 регулярно появляются на акциях протеста противников Трампа.

Ранее в Турции задержали гражданина Ирака, подозреваемого в подготовке убийства дочери президента США Иванки Трамп. Задержанный — 32-летний Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади — предположительно был связан с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Планируемое убийство он рассматривал как месть за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.