Певица Ханна рассказала о семейных традициях

Неизменными семейными традициями для певицы Ханны остаются сбор грибов, вечера у камина и жарка маршмеллоу. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru на мероприятии в Завидово «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» она рассказала, что частота таких моментов целиком зависит от рабочего графика.

Традиции всегда одни — это собирать грибы, сидеть у камина, жарить маршмеллоу. Насколько часто это получается — зависит от графика. В этом году первая половина лета была максимально рабочая. Надеюсь, что несколько дней удастся отдохнуть, а пока в рабочем режиме. Каждую субботу жарим шашлыки, — заявила певица.

Ранее Ханна сообщила, что переживала из-за возможных проблем с вылетом из Дубая, где она находилась с семьей. Она рассказала, что возвращение в Москву было запланировано на 5 марта, однако аэропорты ОАЭ закрылись на неопределенный срок. По ее словам, в небе постоянно были слышны звуки работы ПВО и пролеты истребителей.

Кроме того, актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свое 57-летие, сопроводив это цитатой 26-го президента США Теодора Рузвельта. Она пояснила, что ее вдохновили слова из речи «Человек на арене». Лопес выбрала аудиозапись, в которой говорится об уважении к тем, кто стремится чего-то добиться, несмотря на неизбежные ошибки и критику со стороны тех, кто сам не предпринимает действий.