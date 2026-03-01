Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 10:32

«Мы на стрессе»: Ханна рассказала о панике в Дубае

Певица Ханна переживает, что не сможет покинуть ОАЭ

Певица Ханна
Певица Ханна переживает, что может не улететь из Дубая, где в настоящее время находится с семьей. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что возвращение в Москву было запланировано на 5 марта, однако аэропорты ОАЭ закрылись на неопределенный срок.

Пока думаем и наблюдаем за ситуацией. Неясно, насколько это затянется и получится ли у нас улететь, — отметила Ханна.

Девушка также рассказала, что в небе постоянно слышны звуки работы ПВО и пролеты истребителей. Ночью произошел пожар в легендарном отеле Бурдж-аль-Араб.

Очень громко летают истребители. На Пальме недалеко от нас на наших глазах упал дрон или его обломки в отель. Дети переживают, мы, конечно, тоже на стрессе, — добавила она.

Ранее отдыхающая в ОАЭ во время ракетных атак Ирана модель Анна Линникова призналась, что ей было очень страшно, пока работали системы ПВО. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» рассказала подписчикам, что теперь боится выходить из отеля.

До этого стало известно, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. В Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

