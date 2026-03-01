Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 11:09

Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи

Военэксперт Сивков: Иран может ударить ракетами Fattah по ядерным силам Израиля

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран может нанести удар по ядерным силам Израиля в ответ на убийство верховного лидера страны Али Хаменеи, предположил в беседе с NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. Он отметил, что для этого Иран может использовать гиперзвуковые ракеты средней дальности Fattah.

Иран может применить ракеты Fattah. Залпом они могут применить до 1000–1500 таких ракет. После такого залпа американские базы в регионе понесут очень серьезные потери. То же самое касается и Израиля. Куда они будут бить? Иран может нанести удар по ядерному центру в Димоне, что сделает значительную часть территории Израиля непригодной для жизни, как это было в Чернобыле. Может быть нанесен удар по ядерным силам Израиля, по местам хранения ядерного оружия, по местам нахождения пусковых установок с ядерным вооружением Израиля, что также приведет к заражению, ― объяснил Сивков.

Военэксперт добавил, что Иран может разрушить химические предприятия Израиля, что создаст большие зоны отравления реагентами. Это создаст огромные проблемы для проживания в стране, пояснил он. Также могут быть уничтожены электростанции, что приведет к коллапсу израильского государства, ― резюмировал Сивков.

Ранее Корпус стражей Исламской революции объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Подробности пока не раскрываются.

