Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:24

Демонстранты захватили здание американского генконсульства

IRNA: проиранские демонстранты захватили генконсульство США в Карачи

Фото: IMAGO/Marc John/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Проиранские демонстранты в пакистанском Карачи взяли штурмом генеральное консульство США, сообщает агентство IRNA. По данным издания, протестующим удалось прорваться внутрь дипломатического представительства.

Погромщики демонстративно сожгли американский флаг и заняли основные служебные помещения. Ситуация переросла в вооруженное столкновение, когда сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по нападавшим.

Ранее стало известно, что в столкновении между силовиками и протестующими погибли как минимум десять человек. Беспорядки начались после официального сообщения о гибели иранского лидера Али Хаменеи в ходе совместной военной операции США и Израиля в Тегеране.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи умер в результате ночных ударов по Тегерану. Заявление о смерти 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. В стране был объявлен 40-дневный траур.

Пакистан
США
консульства
Иран
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»
Системы ПВО США и Израиля могут истощить свои ресурсы за пару дней
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.