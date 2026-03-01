Демонстранты захватили здание американского генконсульства

Проиранские демонстранты в пакистанском Карачи взяли штурмом генеральное консульство США, сообщает агентство IRNA. По данным издания, протестующим удалось прорваться внутрь дипломатического представительства.

Погромщики демонстративно сожгли американский флаг и заняли основные служебные помещения. Ситуация переросла в вооруженное столкновение, когда сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по нападавшим.

Ранее стало известно, что в столкновении между силовиками и протестующими погибли как минимум десять человек. Беспорядки начались после официального сообщения о гибели иранского лидера Али Хаменеи в ходе совместной военной операции США и Израиля в Тегеране.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи умер в результате ночных ударов по Тегерану. Заявление о смерти 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. В стране был объявлен 40-дневный траур.