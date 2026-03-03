Израиль закрыл генконсульство в Петербурге

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге со 2 марта временно прекратило оказание консульских услуг, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. О причинах приостановки работы не сообщается, сроки возобновления также не называются.

Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях, — говорится в сообщении.

Генконсульство Израиля открылось в Петербурге в июне 2011 года и стало первой дипломатической миссией страны, открытой за пределами Москвы, а также первым генконсульством Израиля во всей Центральной и Восточной Европе. В сферу его ответственности входит весь Северо-Западный федеральный округ — 11 регионов России.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на спецсессии МАГАТЭ решительно осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана. Дипломат подчеркнул, что действия Вашингтона и Тель-Авива, начатые 28 февраля, уже привели к разрушительным последствиям для других стран региона.