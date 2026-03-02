Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:47

Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран

Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance запускает ракету Tomahawk для поражения наземных целей в рамках операции «Эпическая ярость» Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance запускает ракету Tomahawk для поражения наземных целей в рамках операции «Эпическая ярость» Фото: U.S Navy/U.S. Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская сторона решительно и категорически осуждает действия Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана. Дипломат подчеркнул, что они начали вооруженную агрессию, последствия которой уже затронули другие страны, передает РИА Новости.

Российская Федерация решительно и категорически осуждает начатую утром 28 февраля США и Израилем вооруженную агрессию против Ирана, разрушительные последствия которой уже перекинулись на другие страны региона, — заявил Ульянов.

По сделанным ранее подсчетам иранского Красного полумесяца, жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек. Спасатели уточнили, что атакам подвергся 131 городской округ страны.

Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран уничтожил американскую базу в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле. Здание дипмиссии, в частности, уже непригодно для использования.

Иран
Израиль
США
Россия
Михаил Ульянов
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он прошел тяжелый путь»: Милонов объяснил ажиотаж вокруг пьесы с Ефремовым
Слоеный салат с креветками: тропический рай у вас на кухне за 20 минут
Китайское судно у берегов Ирана подверглось воздействию неизвестного оружия
Водитель автокрана провалился в котлован и умер на севере Москвы
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.