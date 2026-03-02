Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран

Российская сторона решительно и категорически осуждает действия Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана. Дипломат подчеркнул, что они начали вооруженную агрессию, последствия которой уже затронули другие страны, передает РИА Новости.

Российская Федерация решительно и категорически осуждает начатую утром 28 февраля США и Израилем вооруженную агрессию против Ирана, разрушительные последствия которой уже перекинулись на другие страны региона, — заявил Ульянов.

По сделанным ранее подсчетам иранского Красного полумесяца, жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек. Спасатели уточнили, что атакам подвергся 131 городской округ страны.

Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран уничтожил американскую базу в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле. Здание дипмиссии, в частности, уже непригодно для использования.