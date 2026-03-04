Названо число россиян, покинувших Иран через Азербайджан

Через границу с Азербайджаном иранскую территорию покинули 246 российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Посольство России высказало благодарность руководству республики.
Прохождение границы осуществляется в штатном режиме, без происшествий. Благодарим власти Азербайджанской Республики за всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с эвакуацией людей из Ирана, — отметили в российском диппредставительстве.
Ранее заместитель председателя правительства России, сопредседатель Межправительственной комиссии Алексей Оверчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за оперативную помощь в эвакуации россиян из Ирана на фоне обстрелов. Также на встрече были подчеркнуты обоюдные планы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами.
До этого сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. Посольство РФ в Тегеране заявило, что государство можно покинуть через два пункта — в Азербайджане и Армении.