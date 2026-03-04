«Я только что вышел с секретного брифинга»: сенатор раскрыл планы Трампа Сенатор Марки заявил, что Трамп не имеет плана завершения конфликта с Ираном

У президента США Дональда Трампа отсутствует стратегия по завершению военного конфликта с Ираном, заявил американский сенатор от штата Массачусетс Эд Марки в соцсети X. Он обвинил главу Белого дома во втягивании страны в новую затяжную войну на Ближнем Востоке.

Я только что вышел с секретного брифинга по Ирану, и он лишь подтвердил то, что мы уже знали. <...> [Трамп] втягивает Соединенные Штаты в очередную бесконечную войну на Ближнем Востоке, — заявил политик.

Кроме того, сенатор обвинил Белый дом во введении общественности в заблуждение относительно степени угрозы, исходящей от Тегерана. Он утверждает, что заявления официальных лиц о ядерных и ракетных возможностях Ирана не соответствуют действительности.

Ранее СМИ писали, что окончательное решение о нанесении удара по Ирану было принято США и Израилем 23 февраля. Ключевую роль в этом сыграл телефонный разговор Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. В ходе беседы израильский лидер проинформировал американского коллегу о том, что 28 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запланировал встречу со своими советниками. Оба политика сочли этот момент подходящим и договорились о проведении атаки.

На фоне недавней военной операции против Ирана в Белом доме готовятся к экстренному совещанию, которое пройдет в пятницу, 6 марта. На нем высокопоставленные военные чиновники обсудят меры по наращиванию производства оружия и боеприпасов.