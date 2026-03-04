Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 10:17

Власти США созовут секретный военный совет по вопросу снарядов

Reuters: в США проведут экстренное заседание по увеличению производства снарядов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экстренное совещание, посвященное наращиванию выпуска боеприпасов, состоится в Белом доме в пятницу, 6 марта, сообщает Reuters. Высокопоставленные военные чиновники соберутся, чтобы обсудить способы увеличения производства оружия на фоне недавней военной операции против Ирана.

В последние месяцы администрация США оказывала значительное давление на оборонные компании, требуя от них существенно нарастить производственные мощности. Пентагон также готовит запрос на экстренное дополнительное финансирование в размере около $50 млрд. Основная часть этих средств будет направлена на восполнение и наращивание запасов вооружений.

Ранее сообщалось, что из-за массированных атак Ирана с применением недорогих беспилотников Соединенные Штаты могут в самое ближайшее время исчерпать свои запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков на Ближнем Востоке. Тегеран использует волны дронов Shahed-136, каждый из которых стоит около $20 тыс. (1,5 млн рублей). Американским силам и их союзникам приходится сбивать эти цели ракетами Patriot PAC-3, цена которых достигает $4 млн (310 млн рублей) за единицу.

США
Иран
боеприпасы
снаряды
