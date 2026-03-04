Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели

Задержание участницы «Съезда народных депутатов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Галины Фильченко попало на видео. Силовики пришли в ее московскую квартиру утром 4 марта, передает ТАСС. Женщина является последней оставшейся в России участницей данного движения.

Фильченко задержана в ее московской квартире. В настоящий момент с ней проводятся следственные действия, — уточнил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Фильченко участвовала в подготовке «законодательных актов» для так называемой новой России. По некоторым данным, женщина занималась разработкой документов по местному самоуправлению и входила в число активных участников объединения.

