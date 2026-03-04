Королевская семья Британии: новости, Уильям против съемок фильма об Эндрю

Принц Уильям «взволнован» из-за возможных планов Netflix снять фильм о его опальном дяде Эндрю, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 4 марта?

Почему Уильям против съемок фильма об Эндрю

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность снять специальный выпуск сериала «Корона» — о падении бывшего принца Эндрю из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Сцены ареста Эндрю и освобождения — с пустыми глазами и разинутым ртом, запечатленные на вспышку объектива фотографа Reuters, — облетели весь мир. И Голливуд обратил на это внимание», — писал Daily Mail.

Отмечалось, что в течение некоторого времени шли переговоры с компанией Left Bank Pictures, которой принадлежат права на «Корону», о создании серии специальных выпусков о королевских скандалах и драмах.

Кадр из сериала «Корона» Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

«„Корона“ как сериал подошла к концу, но название останется. Мини-сериал под названием „Корона“ об Эндрю будет не менее, а то и более драматичен, чем все, что было показано в оригинальном сериале, включая эпизоды об отречении от престола и смерти Дианы», — рассказал источник.

Решение Netflix взять на себя инициативу по созданию контента о скандале с Эндрю вызвало недовольство королевской семьи, пишет RadarOnline.

«Все знают, как сильно Уильям презирает всех, кто пытается нажиться на слабостях его семьи. Это случилось с „Короной“, а теперь грядет еще одна атака, которая вызовет всеобщее смущение», — сказал инсайдер о новых проектах, в которых будут освещаться проблемы Виндзоров и позор, который они навлекли на монархию.

Принц Уэльский ранее был возмущен не только получившим премию «Эмми» сериалом стримингового гиганта о его семье, но и тем, что компания заключила сделку на $100 млн с его братом принцем Гарри и Меган Маркл. В рамках этой сделки в 2022 году вышел шестисерийный документальный фильм, в котором герцоги Сассекские рассказывают о своей королевской жизни.

Из-за чего дочери Эндрю оказались в опале

По информации Daily Mirror, принцессы Беатрис и Евгения, которые формально сохранили свои титулы после скандала с их отцом Эндрю, не смогут посетить Королевские скачки в Аскоте в июне этого года.

Принцессы Беатрис и Евгения Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным источников издания, организаторы главного светского мероприятия Великобритании уведомили сестер, что их присутствие в королевской ложе нежелательно. Все из-за разразившегося скандала вокруг связей их отца и матери Сары Фергюсон с Эпштейном. Решение стало полной неожиданностью для 37-летней Беатрис, которая, по словам инсайдеров, восприняла новость особенно тяжело. Королевская семья, как утверждается, получила рекомендации избегать совместных фотографий с принцессами как минимум до конца года.

После ареста экс-принца по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а также публикации новых материалов о связях его бывшей жены с Эпштейном их дочери стали реже появляться на публике. Евгения приостановила активность своей благотворительной организации, а замеченная недавно в Лондоне Беатрис старалась не привлекать внимания.

