МИД отреагировал на идею Лондона об отправке медспециалистов на Украину Захарова: иностранные контингенты на Украине станут законной целью ВС РФ

Любые иностранные военно-медицинские контингенты на Украине, включая британский, будут рассматриваться как законная цель российской армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на данные британского таблоида Daily Express о присутствии на Украине военных медицинских специалистов — хирурги, физиотерапевты, медсестры из Соединенного Королевства, передает корреспондент NEWS.ru.

Вновь хотели бы напомнить, что любые иностранные контингенты на Украине, включая военно-медицинские, будут рассматриваться как законная цель для российских вооруженных сил. Британская составляющая не станет исключением, — сказала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемой инициативу об отправке европейских войск на Украину по окончании боевых действий. По его словам, этот сценарий все еще не отработан.

Министр также указал, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг». Дипломат подчеркнул, что это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу.