«Уже на гуталине»: МИД об отправке «специалистов» Киева на Ближний Восток Захарова: Зеленский на фоне ситуации на Ближнем Востоке перешел «на гуталин»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов направить на Ближний Восток помощь в виде украинских экспертов для борьбы с иранскими дронами, не более чем блеф, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на самом деле Зеленский, опасаясь прекращения помощи Киеву, «перешел с препаратов на гуталин».

Конечно, многое мы слышали и видели, понимаем, на каких он препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин, — предположила она.

Ранее Захарова указала, что Литва, заявившая о готовности направить военный контингент в Иран, действует по тому же принципу, что и Украина, которая готова жертвовать всем лишь по одному требованию США. Она подчеркнула, что Вильнюс демонстрирует полную готовность к подчинению, не дожидаясь даже официального обращения Вашингтона.

До этого представитель МИД РФ выразила уверенность, что предложение президента Украины Владимира Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.