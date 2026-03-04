Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:46

Против Майкла Наки возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Блогер Майкл Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба СК в Москве. Его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России. Следователи изучают вопрос об объявлении блогера в международный розыск.

По данным следствия, не позднее мая 2024 года фигурант публично на своем канале в одном из видеохостингов разместил публикацию, направленную на призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — уточнили в СК.

Ранее столичная прокуратура направила в следственный орган материалы для решения вопроса об уголовном преследовании шоумена Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Уточнялось, что его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Прежде стало известно, что с певца и музыканта Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принудительно взыскали два штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России. Тверской суд Москвы дважды привлекал музыканта к ответственности.

