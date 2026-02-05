Зимняя Олимпиада — 2026
Кошелек иноагента похудел из-за фейков об армии

С участника «Порнофильмов» Котлярова взыскали штрафы за дискредитацию армии РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принудительно взыскали два штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости. Как пишет агентство, Тверской суд Москвы дважды привлекал музыканта к ответственности.

Первый штраф Котляров получил за публичные высказывания, которые суд признал дискредитацией ВС России. Второй раз его оштрафовали по той же статье. На этот раз поводом стала видеозапись в Telegram-канале группы «Порнофильмы», где музыкант комментировал уже назначенный ему штраф. Кроме того, сейчас с него дополнительно взыскивают 6 тыс. рублей исполнительского сбора.

Ранее сообщалось, что комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытался создать финансовую подушку в России. Как оказалось, 46-летний шоумен, живущий сейчас в Израиле, внес на вклады 25,7 млн рублей под проценты и заработал почти 2 млн рублей.

До этого Нововоронежский городской суд оштрафовал местного жителя на 50 тыс. рублей за прослушивание песни украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Его признали виновным в публичной дискредитации российской армии.

