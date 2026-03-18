Закон о тишине в Карачаево-Черкесии и Черкесске: правила 2026 года

В последнее время в информационном пространстве Северного Кавказа да и всей страны все чаще обсуждаются поправки в так называемые законы о тишине. Для жителей соседнего Краснодарского края уже ввели новые правила, они вступили в силу с 1 марта 2026 года. В этой связи у многих жителей Карачаево-Черкесии возникает закономерный вопрос: а какие правила действуют у нас? Действительно ли в республике с 2026 года вводится какой-то особый режим или же все остается по-прежнему? Давайте разберемся в этом вопросе, опираясь исключительно на официальные данные, чтобы фейковые новости не вводили нас в заблуждение.

Для начала нужно понять главное: в Карачаево-Черкесской Республике, как и в большинстве регионов России, действует свой собственный региональный закон о тишине, который регулирует эти вопросы. Он был принят еще в 2010 году и с тех пор является основным документом, определяющим, когда можно шуметь, а когда лучше придержать свои эмоции и инструменты.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и «тихий час»

В Карачаево-Черкесии временные рамки, в течение которых закон стоит на страже вашего спокойствия, зависят от времени года. Это очень важный нюанс, который отличает республику от некоторых других регионов. Законодатели подошли к вопросу гибко, учитывая, что в теплый период года люди проводят больше времени на улице и естественный шумовой фон смещается.

Итак, ночным временем, когда любая излишняя активность запрещена, считается период с 22 часов вечера до шести часов утра. Однако как только наступает календарное лето, с 1 июня по 31 августа, действие закона корректируется. Чтобы длинный летний вечер не был омрачен внезапным штрафом, запретный час смещается на 23:00. Таким образом, летней ночью шуметь нельзя с 23:00 до 06:00. Это разумное послабление позволяет людям спокойно гулять, общаться и наслаждаться теплом без опасения нарушить закон.

Что касается так называемого тихого часа днем, который так активно обсуждают соседи из Краснодарского края, то в законодательстве КЧР на 2026 год отдельного повсеместного запрета на шум в послеобеденное время не установлено. Однако это вовсе не значит, что днем можно делать все, что угодно. Важно понимать, что закон охраняет покой граждан именно в ночное время, а в дневное действуют другие нормы, например санитарные, которые ограничивают уровень шума при проведении ремонтных работ.

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах КЧР Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах КЧР

Тема ремонта — одна из самых острых в любом многоквартирном доме. В Карачаево-Черкесии закон о тишине подходит к этому вопросу следующим образом: он не запрещает ремонт как таковой, но строго ограничивает его во времени. Поскольку шум от перфоратора или дрели в ночное время подпадает под действие закона, то заниматься строительными работами в период с 22:00 до 06:00 (а летом с 23:00 до 06:00) категорически нельзя.

Это означает, что, если вы затеяли перепланировку или просто решили повесить полку, делать это глубокой ночью или ранним утром, когда все спят, непозволительно. Дневное время, с шести утра до 10 вечера (зимой) или с шести утра до 11 вечера (летом), отдано на откуп строителям и ремонтникам. Однако и здесь стоит помнить об элементарном уважении к соседям, особенно если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Закон в данном случае устанавливает лишь нижнюю границу дозволенного, а верхняя остается на совести самих граждан.

Что считается нарушением: шум в ночное время, крики, громкая музыка

Закон о тишине в КЧР довольно подробно описывает, какие именно действия в ночное время считаются нарушением и могут повлечь за собой наказание. Под запрет подпадают любые действия, которые объективно мешают отдыху других людей в местах их проживания или пребывания. Это не только громкая музыка из магнитофона или телевизора, доносящаяся до соседей, но и крики, свист, громкое пение, а также игра на музыкальных инструментах.

Особое внимание закон уделяет и другим источникам шума. Например, использование пиротехнических средств в ночное время, будь то петарды или фейерверки, также является прямым нарушением, за исключением новогодней ночи и официальных государственных праздников, когда делается послабление. Кроме того, ответственность распространяется и на владельцев автомобилей. Если у вас сработала охранная сигнализация и вы вовремя ее не отключили или если вы используете звукоусиливающую аппаратуру, установленную на транспорте, это тоже будет квалифицировано как нарушение тишины.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и «тихий час» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

Наказание за нарушение покоя граждан в Карачаево-Черкесии прописано четко и варьируется в зависимости от того, кто именно шумит и в какой раз попался.

Для обычных граждан, то есть физических лиц, первый ночной шум обойдется в сумму от 500 до 2000 руб. Если же нарушитель попался повторно в течение года, сумма взыскания значительно возрастает и составляет уже от 2000 до 5000 руб.

Для должностных лиц, то есть тех, кто отвечает за порядок в организациях, магазинах или кафе, расценки выше. Первичное нарушение повлечет за собой штраф от 3000 до 7000 руб., а повторное — от 7000 до 10 000 руб.

Самые серьезные санкции предусмотрены для юридических лиц — компаний и предприятий. Им за первый эпизод с шумом придется заплатить от 10 000 до 30 000 руб. Если же компания систематически нарушает спокойствие граждан и попадается в течение года второй раз, штраф вырастает до весьма ощутимых 30 000 — 50 000 руб.

Куда жаловаться на шумных соседей в Черкесске и районах

Если ваши соседи или работники какого-либо заведения забывают о времени суток и мешают спать, необходимо действовать грамотно. Самостоятельные разборки с дебоширами редко приводят к чему-то хорошему и могут быть опасны. Самый первый и правильный шаг — это вызов наряда полиции. Именно сотрудники Министерства внутренних дел являются тем органом, который уполномочен пресекать административные правонарушения на месте. Позвоните в дежурную часть или по номеру 112, сообщите адрес и суть проблемы. Прибывшие участковый или патруль зафиксируют факт нарушения, проведут с шумящими беседу и составят протокол об административном правонарушении, который затем будет передан для рассмотрения в специальную административную комиссию.

Что считается нарушением: шум в ночное время, крики, громкая музыка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если шум исходит от предприятия, например от круглосуточного магазина или кафе, и связан с работой вентиляции или погрузкой товаров, можно также обратиться в Роспотребнадзор. В Черкесске, например, его управление находится по адресу: улица Космонавтов, 34, телефон 8 (8782) 27-43-50. Специалисты этого ведомства могут провести замеры уровня шума и привлечь нарушителя к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Как зафиксировать нарушение для подачи жалобы

Для того чтобы ваша жалоба имела реальную силу, а не превратилась в голословное обвинение, необходимо правильно собрать доказательства. В современном мире сделать это проще, чем кажется. Ваша задача — показать сотрудникам полиции или членам административной комиссии, что нарушение действительно имело место в конкретное время.

Лучший способ фиксации — это видео- или аудиозапись. На видео должно быть четко видно время (для этого можно включить на смартфоне таймер или использовать приложения, фиксирующие дату и время съемки), а также слышен сам шум. Если вы снимаете из окна, постарайтесь зафиксировать источник шума — машину с открытыми дверями, окна квартиры, из которых доносится музыка, или группу людей. Аудиозапись также может стать доказательством, особенно если на ней зафиксированы время и ваши комментарии о происходящем.

Кроме того, очень действенным инструментом являются показания свидетелей. Если шум мешает не только вам, но и соседям с других этажей, постарайтесь заручиться их поддержкой. Совместное обращение к участковому или коллективная жалоба всегда имеют больший вес. И конечно, всегда требуйте, чтобы приезжающий наряд полиции составил протокол или, по крайней мере, выдал вам талон-уведомление о принятии заявления. Это официальный документ, подтверждающий, что вы обращались за помощью.

Жизнь в многоквартирном доме — это искусство компромисса. Закон о тишине в Карачаево-Черкесии создан не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы у каждого жителя республики, независимо от того, живет он в центре Черкесска или в небольшом ауле, была возможность спокойно отдохнуть после рабочего дня и выспаться ночью. Знание этих нехитрых правил и уважение к окружающим — залог добрососедских отношений и комфортной жизни для всех нас.

