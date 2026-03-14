Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом

Юрист Хромченко заявил, что за стирку ночью можно получить штраф 5 тыс. рублей

Россиянам может грозить штраф за работу стиральной машины в ночное время, если шум от техники мешает соседям, заявил в беседе с ТАСС юрист Максим Хромченко. Он пояснил, что в каждом российском регионе действуют специальные законы о тишине. Эти нормы устанавливают ответственность за шум, который нарушает покой жильцов в определенные часы.

Исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определен. Это означает, что даже стиральная машинка, гипотетически, может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства, — сообщил эксперт.

Хромченко напомнил, что, например, в Москве запрещено шуметь в период с 23:00 до 7:00. По его словам, за нарушение этих требований предусмотрен административный штраф. Его размер может достигать 2 тыс. рублей.

Ранее депутат Владимир Кошелев заявил, что в России нужен единый закон о ночной тишине и отмена штрафа за первое нарушение. Он подчеркнул, что действующая система, введенная в 2014 году с разными региональными нормами, не выполняет свои задачи. По словам парламентария, в одном регионе размер штрафа за первое нарушение может составлять 500 рублей, а в другом достигать 5 тыс. рублей.

