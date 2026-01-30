Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме предложили вернуться в «тихую» Россию 2013 года

Депутат Кошелев предложил ввести единый закон о ночной тишине для всей России

В России нужно ввести единый закон о ночной тишине и не штрафовать за первое нарушение, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в комментарии РИА Новости. Он отметил, что действующая система с разными региональными нормами, введенная в 2014 году, не работает.

Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. <…> Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать, — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, в одном российском регионе штраф за первый эпизод составляет 500 рублей, а в другом — пять тысяч. Он предложил ввести единые стандарты и отменить санкции за первое нарушение.

Кошелев предложил пошаговую систему: после первого нарушения — разъяснения от управляющей компании, после второго — акт и предупреждение, после третьего — материалы в жилищную инспекцию или участковому. На этой основе будет оформляться протокол о правонарушении.

Депутат также предложил новую шкалу наказаний: первый штраф — 500–2000 рублей, второй — 2000–5000, третий — 5000–10 000, четвертый — 10 000–20 000, пятый — 20 000–50 000 рублей либо арест до 15 суток. По словам парламентария, задача закона — дать людям возможность защитить свое право на отдых и установить реальные последствия для нарушителей.

Ранее в подмосковных Котельниках мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына. По версии следствия, 32-летний житель дома около года конфликтовал с семьей из-за шума, а в выходные ворвался в их квартиру и смертельно избил мать и ребенка, которому через неделю должно было исполниться семь лет.

