08 декабря 2025 в 14:49

Мужчина жестоко убил соседку и ее сына-школьника из-за шума

В Котельниках мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за шума

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В подмосковных Котельниках произошло жестокое убийство женщины и ее шестилетнего сына, сообщает Telegram-канал Mash. По данным следствия, причиной трагедии стал длительный бытовой конфликт с соседом из-за шума.

Отмечается, что 32-летний мужчина около года жаловался, что ребенок из соседней квартиры слишком громко бегает и топает. В выходные дни конфликт достиг пика: подозреваемый ворвался в квартиру соседей и жестоко избил обоих. 34-летняя женщина и ее сын, которому через неделю должно было исполниться семь лет, скончались на месте.

Тела обнаружила другая соседка после звонка отца ребенка, который не мог связаться с семьей. Дверь в квартиру оказалась открытой. Правоохранительные органы задержали подозреваемого после опроса свидетелей и проведения экспертиз. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело, и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщили, что житель Симферополя заявил в полицию об исчезновении супруги, однако следователи установили причастность мужчины к произошедшему. Выяснилось, что во время ссоры на почве ревности 45-летний обвиняемый задушил 41-летнюю жену, а после сбросил ее тело в канаву.

