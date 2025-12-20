Что подарить на Новый год детям, родным и соседям: 150 популярных идей

То, что до Нового года осталось меньше месяца, мы нередко осознаем, увидев праздничные огни в торговых центрах. Маркетплейсы не успевают обрабатывать заказы, в магазинах подарков часто можно увидеть пустые полки, а новогодние премии подталкивают жить на широкую ногу. Что ж, предлагаем не ломать зря голову и выбрать за оставшееся до главного праздника время полезные, приятные или недорогие подарки для всех, кто вам дорог. Подготовили для вас список самых популярных идей новогодних подарков — 2026.

Правила выбора подарков

Чтобы выбрать подарки для всех, кто вам дорог, составьте список получателей. Затем напротив каждого имени напишите идеи подарка и примерную сумму, которую вы готовы потратить на него. Далее вооружитесь компьютером или ноутбуком и найдите для каждого вариант подарка, который вписывается в ваш бюджет. После этого можно делать покупки в интернете или отправляться на поиски в торговый центр.

Учитывайте, что интернет-магазины и маркетплейсы перед Новым годом испытывают повышенную нагрузку и ваш заказ может прийти позже намеченного срока или продавец его отменит. Поэтому старайтесь делать покупки заранее или придумайте запасной вариант.

При выборе подарков для людей, которых вы хотите порадовать, но не общаетесь с ними близко, старайтесь найти презент, который точно пригодится в хозяйстве, повседневном обиходе. Прежде чем ознакомиться с идеями новогодних подарков для чужих детей, посоветуйтесь с их родителями.

Особо стоит отметить, что котенок, щенок, кролик, попугайчик или мини-пиг, это очень рискованная затея даже в качестве подарка собственному ребенку. Если в вашем доме раньше не было животных, может получиться так, что уход за питомцем малышу окажется не по силам, а у вас не хватит на это времени. И тогда зверька в лучшем случае ожидает передача новым хозяевам, в худшем — приют или улица, где зверек в короткий срок погибнет.

Что подарить на Новый год девочке

Маленькие девочки нередко бывают модницами, с детства увлекаются рукоделием или другими видами творчества. Кроме того, они — будущие хозяйки, поэтому решить задачу, что можно подарить на Новый год малышке, можно, приобретя:

кукольный театр;

набор детской косметики;

красивую пижаму;

снежный шар;

куклу;

магический шар-предсказатель;

живую елочку в горшке;

набор для рисования;

кукольный домик;

музыкальную шкатулку;

печенье с предсказаниями;

постер с новогодним дизайном;

набор елочных игрушек;

имбирные пряники в подарочной упаковке;

именную ложку;

набор для рукоделия;

кигуруми;

набор для лепки из пластилина или глины.

Что подарить на Новый год мальчику

Мальчиков с детства стараются приучить к различным делам и забавам, характерным для взрослых мужчин. Поэтому после одобрения его родителями ребенку в соответствии с возрастом можно выбрать в качестве подарка:

набор игрушечных инструментов для домашних работ;

ночник-проектор звездного неба;

планшет для рисования;

футболку с изображением любимого супергероя;

компьютерную игру;

интересный пазл;

прибор для приготовления сладкой ваты;

набор головоломок;

муравьиную ферму;

шапку и шарф;

светящуюся карту звездного неба;

настольную игру;

конструктор;

набор для игры в доктора, шофера, пожарного;

вертолет или машинку с радиоуправлением.

И не забудьте предупредить получателя подарка, что некоторыми игрушками и приборами ему можно будет пользоваться только под присмотром родителей.

Что подарить на Новый год детям от работодателя

В советское время на всех предприятиях было принято от имени организации закупать сладкие подарки для детей сотрудников. Некоторые компании до сих пор сохранили эту традицию. Однако современных малышей и подростков не удивить кулечком шоколадных конфет и мандарином. Поэтому, если специалист отдела кадров вашей организации размышляет, что подарить на Новый год детям, предложите ему следующие идеи корпоративных новогодних подарков:

набор сладостей в рюкзачке с логотипом компании;

детская энциклопедия;

книга сказок;

подарочный сертификат в магазин игрушек;

съедобная открытка;

большое шоколадное яйцо с игрушкой внутри;

мягкая игрушка;

набор для рисования;

набор для выращивания растений;

настольные шашки или шахматы;

билеты на детский новогодний спектакль.

Что подарить парню или мужу на Новый год

Подарки для второй половинки зачастую превращаются в головоломку. Особенно если ваш мужчина много работает и у него не остается времени на хобби. Однако в представленном ниже списке наверняка найдется то, что придется ему по вкусу. Или же натолкнет вас на мысль о другом, более подходящем подарке. Итак, мы подготовили для вас ряд идей, что подарить на Новый год представителю сильной половины человечества:

проигрыватель для виниловых пластинок;

коллекционная пластинка;

набор сомелье;

умная колонка;

шапка с вшитыми bluetooth-наушниками;

именные носки;

набор для приготовления глинтвейна;

элитный кофе или чай;

новогодняя кружка;

мини-бар;

фляжка;

мультитул;

швейцарский нож;

копилка для винных пробок;

теплые сенсорные перчатки;

набор для сервировки снеков;

шапка для бани с именной вышивкой;

свитер в скандинавском стиле;

набор стопок;

электросамокат или моноколесо.

Автомобилистам может понравиться:

набор для полировки машины;

держатель для гаджетов;

автомобильный холодильник;

антибликовые очки водителя;

влаговпитывающие коврики для машины;

пылесос для автомобиля.

Кроме того, любимому человеку всегда можно подарить эмоции в виде:

сертификата на полет в аэротрубе;

билетов на море;

сертификата на прохождение квеста.

Что подарить девушке или жене на Новый год

Бытует мнение, что женщины обижаются, если подарить им кухонную утварь или бытовую технику. Однако это может касаться только незамужних девушек, поскольку любая замужняя дама будет только рада получить в подарок то, что облегчит ее домашнюю работу:

капучинатор;

набор полотенец для кухни или ванной;

кофемолку или кофеварку;

робот-пылесос;

набор посуды или кухонной утвари;

пашотницу;

набор специй;

увлажнитель воздуха;

грелку на чайник;

универсальную мерную ложку со встроенными весами;

набор для пикника;

фартук с принтом;

вафельницу или блинницу;

набор для приготовления роллов.

Однако не стоит забывать и о разных мелочах, которые просто порадуют вашу вторую половинку, например:

любимый парфюм;

именной фужер для шампанского;

полка-столик для любительниц принимать ванны с книгой и снеками;

коллекционное вино;

набор аромамасел с аромалампой;

мыло ручной работы;

праздничная скатерть с салфетками;

подарочный сертификат на spa-процедуры;

билеты в театр или на концерт;

электрическая зубная щетка;

коврик для йоги;

чехол на чемодан;

фен или утюжок;

постельное белье;

подписка на сервис для чтения книг и аудиокниг;

настольные часы с беспроводным зарядным устройствомм;

корзина для пряжи;

махровый халат;

оригинальный чехол для телефона;

органайзер для косметики;

необычный подсвечник;

носки с подогревом;

кашемировый шарф;

столик для завтрака в кровати;

светодиодное кольцо для селфи;

подушка с травами для легкого засыпания.

А чтобы все-таки не попасть впросак с подарком для любимой женщины, можно, например, заранее задать вопрос, что бы она попросила на Новый год у Деда Мороза.

Что подарить соседям или знакомым на Новый год

В советское время Новый год нередко встречали вместе с соседями, поскольку многие жили в коммунальных квартирах. Времена изменились, однако мы продолжаем дружить с соседями, поздравляем их с праздниками, и, разумеется, готовим подарки. Если вы еще не определились, что подарить в этом случае, можно выбрать одну из идей для мужчин:

набор сиропов для кофе;

охлаждающий чехол для напитков;

гирлянда для елки;

мармелад из пива;

шейкер для коктейлей;

кистевой тренажер;

флешка;

брелок-размораживатель автомобильных замков;

обложка для документов;

мощный фонарь;

экокуб;

глобус путешественника;

кружка-непроливайка для взрослых;

USB-лампа для ноутбука;

подарочный алкоголь.

И для женщин:

силиконовые формочки для выпечки;

набор шоколада;

оригинальные подставки под горячее;

новогодний подсвечник;

красивые баночки для хранения специй;

ложка для мороженого;

необычные формочки для льда;

маска для сна;

мерная ложка для кофе с зажимом;

домашние тапочки;

плед с рукавами;

соляная лампа;

оригинальное ситечко для заваривания чая;

маркерная доска для хозяйственных заметок.

Идеи новогодних подарков своими руками

Те, кто владеет каким-нибудь мастерством, имеют огромное преимущество в деле приготовления подарков — такие люди могут сделать презент своими руками. В зависимости от того, чем вы увлекаетесь, можно подготовить такие подарки:

мед с собственной пасеки в красивой банке;

кожаный кошелек ручной работы;

рукавицы или носки ручной вязки;

бижутерия ручной работы;

копченая или соленая рыба, которую вы собственноручно поймали;

оригинальные настойки или наливки на ягодах со своей дачи;

необычное варенье или овощные заготовки из собственного урожая;

набор разделочных досок ручной работы.

