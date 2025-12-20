Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России В Сан-Франциско организаторы конкурса SFIWC отказались оценивать вина из РФ

Организаторы Международного винного конкурса San Francisco International Wine Competition в США отказались оценивать вина из России, сообщает издание San Francisco Chronicle. По их словам, вино 15 российских виноделен попало на конкурс по ошибке, его сняли с участия еще до начала состязаний.

Президент конкурса Аманда Блю заявила, что берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку. Она отметила, что после консультаций с юристами организаторы пришли к выводу, что винодельни из РФ не имеют права участвовать в соревновании. Ввоз алкоголя из России в США запрещен с марта 2022 года в связи с санкциями.

Винный конкурс в Сан-Франциско проводится организацией Tasting Alliance, основанной в 1980 году. Производители алкоголя сами представляют свою продукцию, а судьями выступает группа экспертов. Все образцы они оценивают вслепую. При этом, по словам аналитиков, награды этого конкурса не отличаются престижем.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры стран — членов Европейского союза приняли решение о продлении действующего пакета санкций в отношении России на полгода. Он включает в себя ограничения в финансовой, энергетической и технологической сферах.