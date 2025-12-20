Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:19

Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России

В Сан-Франциско организаторы конкурса SFIWC отказались оценивать вина из РФ

Фото: Yang Zhisen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Организаторы Международного винного конкурса San Francisco International Wine Competition в США отказались оценивать вина из России, сообщает издание San Francisco Chronicle. По их словам, вино 15 российских виноделен попало на конкурс по ошибке, его сняли с участия еще до начала состязаний.

Президент конкурса Аманда Блю заявила, что берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку. Она отметила, что после консультаций с юристами организаторы пришли к выводу, что винодельни из РФ не имеют права участвовать в соревновании. Ввоз алкоголя из России в США запрещен с марта 2022 года в связи с санкциями.

Винный конкурс в Сан-Франциско проводится организацией Tasting Alliance, основанной в 1980 году. Производители алкоголя сами представляют свою продукцию, а судьями выступает группа экспертов. Все образцы они оценивают вслепую. При этом, по словам аналитиков, награды этого конкурса не отличаются престижем.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры стран — членов Европейского союза приняли решение о продлении действующего пакета санкций в отношении России на полгода. Он включает в себя ограничения в финансовой, энергетической и технологической сферах.

вина
Россия
США
конкурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.