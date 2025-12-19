Лидеры Евросоюза приняли решение по санкциям против России Кошта: лидеры Евросоюза решили продлить на полгода все санкции против России

Лидеры стран — членов Европейского союза приняли решение о продлении действующего пакета ограничительных мер в отношении России, сообщил в социальной сети X глава Евросовета Антониу Кошта. Данное решение, согласно стандартной процедуре, продлевает режим санкций на очередные полгода.

Европейские лидеры продемонстрировали готовность продолжать давление на Москву, автоматически продлив санкционный режим. Он включает в себя ограничения в финансовой, энергетической и технологической сферах.

Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, первый день саммита не принес единого решения по одному из самых сложных и обсуждаемых вопросов — конфискации и дальнейшему использованию замороженных активов Центрального банка России. Данный план был фактически отложен.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву, в случае если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Новые рестрикции будут известны уже на этой неделе. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава Белого дома Дональд Трамп.