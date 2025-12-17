Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:02

США занялись подготовкой нового пакета санкций против России

Bloomberg узнал о планах США ввести новые санкции против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву в случае, если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Как пишет издание, новые рестрикции будут известны уже на этой недели. В материале сказано, что ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, которые содействуют операциям по ее реализации.

США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора для увеличения давления на Москву, — говорят источники.

По информации издания, глава Минфина США Скотт Бессент ранее поднимал тему антироссийских санкций в ходе консультаций с представителями ЕС. При этом собеседники агентства указали на то, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые санкции наносят вред налаживанию российско-американских отношений. Так пресс-секретарь прокомментировал сообщение западных СМИ о планах США ввести новые ограничения против энергетического сектора России. По словам Пескова, в Кремле осведомлены о планах Белого дома.

