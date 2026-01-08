Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 01:00

ООН призвала избегать эскалации после захвата США танкера «Маринера»

Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера» и призывает стороны не допустить дальнейшего обострения напряженности, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

Мы хотели бы видеть предотвращение любой дальнейшей эскалации в этом вопросе, — заключил официальный представитель.

Ранее в Минтрансе РФ информировали, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев между тем выразил мнение, что захват США «Маринеры» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

