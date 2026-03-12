США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране

США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране

Администрация США рассматривает возможность мобилизации для проведения наземной операции против Ирана, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что приказ уже «лежит на столе» у главы государства Дональда Трампа, сообщает «Блокнот.ру».

Эти слова вызвали заметный резонанс среди журналистов и в общественной среде. Особое беспокойство проявляют родители молодых американцев, подпадающих под возраст призывного учета — от 18 до 25 лет.

Министр обороны Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отказался уточнять возможные пределы применения американских войск. Он заявил, что страна готова «идти настолько далеко, насколько потребуется для достижения целей».

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позднее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен сворачивать начатую против Ирана военную кампанию, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Глава Белого дома отметил масштабность проведенных действий и дал понять, что это лишь начало пути.