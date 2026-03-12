Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:55

США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация США рассматривает возможность мобилизации для проведения наземной операции против Ирана, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что приказ уже «лежит на столе» у главы государства Дональда Трампа, сообщает «Блокнот.ру».

Эти слова вызвали заметный резонанс среди журналистов и в общественной среде. Особое беспокойство проявляют родители молодых американцев, подпадающих под возраст призывного учета — от 18 до 25 лет.

Министр обороны Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отказался уточнять возможные пределы применения американских войск. Он заявил, что страна готова «идти настолько далеко, насколько потребуется для достижения целей».

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позднее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен сворачивать начатую против Ирана военную кампанию, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Глава Белого дома отметил масштабность проведенных действий и дал понять, что это лишь начало пути.

Иран
США
мобилизация
заключенные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе указали на серьезный просчет Трампа в ситуации вокруг Ирана
«Дофаминщицы и нарциссихи»: мужчины осудили женщин за частые путешествия
США заявили о шаге к финансовой реинтеграции Сирии
Пугачеву заметили на публике с неожиданным аксессуаром
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 марта: где сбои в России
«В семь раз популярнее»: россияне нашли необычную альтернативу колыбельным
Эксперт раскрыл, какие авто скоро вымрут в России
Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.