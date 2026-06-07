В Армении закончилось голосование на парламентских выборах

В Армении завершилось голосование на выборах в Национальное собрание. В соответствии с избирательным кодексом страны участки работали с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск). По их закрытии начался подсчет голосов.

Окончательные данные о явке Центральная избирательная комиссия представит в 20:00 мск. По состоянию на 17:00 мск из 2 503 976 зарегистрированных избирателей проголосовали 1 224 957 человек, что составило 48,92%.

Ранее представитель партии «Сильная Армения» адвокат Арам Вардеванян рассказал, что на парламентских выборах в Армении фиксируется множество нарушений. По его словам, во время голосования также имели место репрессии.

До этого глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян заявил, что избирательные права армян, подолгу проживающих за пределами республики, должны быть ограничены. Министр посчитал юридически допустимым ограничение, но политически безответственным поступком со стороны тех, кто приезжает проголосовать на несколько часов и сразу уезжает.