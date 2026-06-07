«Есть и репрессии»: адвокат раскрыл суть нарушений на выборах в Армении

«Есть и репрессии»: адвокат раскрыл суть нарушений на выборах в Армении Адвокат Вардеванян: выборы в Армении проходят с множеством нарушений

На парламентских выборах в Армении фиксируется множество нарушений, в беседе с «Известиями» рассказал адвокат, представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян. По его словам, во время голосования также имеют место репрессии.

Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее. Ну это процесс. Идем вперед, — отметил Вардеванян.

Адвокат заверил, что все нарушения фиксируются, и по каждому из них инициируется правовой процесс. Он добавил, что встречаются даже случаи, когда в квартире, где зарегистрированы четыре человека, в избирательных списках оказывается 35 человек. Адвокат подчеркнул, что подобные факты тоже фиксируются, и пообещал продолжать мониторинг процесса.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян заявил, что избирательные права армян, подолгу проживающих за пределами республики, должны быть ограничены. Министр посчитал юридически допустимым ограничение, но политически безответственным поступком со стороны тех, кто приезжает проголосовать на несколько часов и сразу уезжает.