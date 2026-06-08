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08 июня 2026 в 12:33

ЦИК Армении скорректировал итоги парламентских выборов в стране

Партия «Процветающая Армения» не попала в парламент после корректировки ЦИК

Агитационный предвыборный плакат кандидата от партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна Агитационный предвыборный плакат кандидата от партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости
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Партия «Процветающая Армения», принадлежащая бизнесмену Гагику Царукяну, не смогла преодолеть 4-процентный барьер на выборах и не попадет в новый состав парламента, заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян на брифинге. По его словам, корректировка результатов потребовалась в том числе потому, что изначально не были учтены результаты электронного голосования.

Партия «Гражданский договор» набирает 49,825% голосов. Блок «Сильная Армения» набирает 23,281%, блок «Армения» — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» — 3,996%, — сказал Овакимян.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что премьер страны Никол Пашинян не смог набрать более 50% голосов на выборах из-за внутреннего раскола в Армении. По его словам, политик стремится извлечь выгоду одновременно из сотрудничества с Западом и взаимодействия с Россией.

Пашинян на пресс-конференции объявил о победе своей партии, когда не было подсчитано даже четверти избирательных участков. Позже лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что власти приостановили подсчет голосов на выборах, поскольку осознали свое поражение.

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