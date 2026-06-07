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07 июня 2026 в 18:42

В Киеве пожаловались на бессилие США в одном вопросе

DE: США не смогут компенсировать Киеву нехватку ракет для систем Patriot

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США не смогут компенсировать нехватку зенитных ракет для систем Patriot у Киева, сообщает украинское издание Defense Express. Издание подчеркивает, что даже при кардинальном изменении политики Вашингтона и направлении всех произведенных ракет на Украину, их не хватит.

Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты на Украину, то их все равно не хватает, — отмечено в публикации.

До этого Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить «десятки» боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году. Кроме того, украинская сторона предложила передать Германии аналогичные ракеты, которые пока не произвели.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что истерики президента Украины Владимира Зеленского не приблизят его к получению американских систем Patriot и необходимых для них ракет. Однако, по его словам, Киев мог добиться поставок европейских зенитных комплексов в качестве компенсации.

США
Украина
ракеты
ЗРК Patriot
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