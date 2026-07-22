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22 июля 2026 в 15:13

«Трудиться и радоваться»: Наталия Медведева рассказала о своем материнстве

Актриса Медведева рассказала о воспитании детей и поддержала мам-одиночек

Наталия Медведева Наталия Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Воспитывать ребенка в одиночку и без поддержки партнера всегда было тяжелым испытанием и великим трудом, заявила актриса Наталия Медведева. Общаясь с корреспондентом NEWS.ru на съемочной площадке фильма «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли она отметила, что не хотела бы оказаться в подобной ситуации и растирать детей без участия их отца. Сама артистка воспитывает троих детей в полной семье под слоганом «трудимся и радуемся».

Это великий труд и испытание очень большое, я могу только пожелать сил и здоровья и мотивации! — заявила актриса, говоря про матерей-одиночек.

Медведева добавила, что воспитывать детей в полной семьей не легче, но безопасней, поскольку можно рассчитывать на поддержку партнера. Она выразила гордость за мам-одиночек и восхитилась их героизмом.

Женщины в России вообще крутые. И красивые, — добавила артистка.

До этого актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими».
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