Власти призвали отказаться от термина «мать-одиночка»

В России следует отказаться от использования таких терминов, как «мать-одиночка» и «неполная семья», заявила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в разговоре с радио Sputnik. По ее словам, они уже не отражают реального положения дел.

И, мне кажется, давно пора уходить от таких сложных, неприятных терминов, как, например, «мать-одиночка», «неполная семья». Если в семье есть родитель, есть дети, бабушки и дедушки — это хорошая семья. Поэтому эти идеологические вещи тоже давно пора пересматривать и об этом говорить, — отметила она.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что в России начала действовать ежегодная семейная выплата, представляющая собой возврат части уплаченного налога на доходы для работающих родителей с двумя и более детьми. По его словам, подать заявление на получение меры поддержки можно с июня по октябрь.

Также депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что единое пособие, введенное в России, позволяет семьям получать государственную поддержку, начиная с ранних сроков беременности матери и до исполнения ребенку 17 лет. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей.