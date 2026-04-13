13 апреля 2026 в 15:50

В Госдуме назвали главное пособие для семей с детьми

Депутат Бессараб: единое пособие получают семьи почти с 10 млн детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Единое пособие, введенное в России, позволяет семьям получать государственную поддержку, начиная с ранних сроков беременности матери и до исполнения ребенку 17 лет, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей.

Президент неоднократно обращал внимание на то, что наличие ребенка в семье не должно быть поводом для снижения доходов. Поэтому у нас было введено единое пособие. Оно позволяет фактически задолго до рождения ребенка, начиная с ранних сроков беременности матери, встать на учет и при соответствии критериям нуждаемости получать поддержку государства до момента, пока ребенку не исполнится 17 лет, — сказала Бессараб.

По ее словам, для студентов очной формы обучения ряд выплат и льгот сохраняется до 23 лет. Депутат подчеркнула, что перечень социальных гарантий для семей с детьми ежегодно расширяется, а сами выплаты повышаются.

Ранее в России объявили о новой мере поддержки многодетных работающих родителей: с 1 июня 2026 года они смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Как сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, чтобы оформить ежегодную выплату, им нужно будет подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или в СФР.

Светлана Бессараб
Наталья Петрова
Н. Петрова
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

