В Госдуме назвали главное пособие для семей с детьми

Единое пособие, введенное в России, позволяет семьям получать государственную поддержку, начиная с ранних сроков беременности матери и до исполнения ребенку 17 лет, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей.

Президент неоднократно обращал внимание на то, что наличие ребенка в семье не должно быть поводом для снижения доходов. Поэтому у нас было введено единое пособие. Оно позволяет фактически задолго до рождения ребенка, начиная с ранних сроков беременности матери, встать на учет и при соответствии критериям нуждаемости получать поддержку государства до момента, пока ребенку не исполнится 17 лет, — сказала Бессараб.

По ее словам, для студентов очной формы обучения ряд выплат и льгот сохраняется до 23 лет. Депутат подчеркнула, что перечень социальных гарантий для семей с детьми ежегодно расширяется, а сами выплаты повышаются.

Ранее в России объявили о новой мере поддержки многодетных работающих родителей: с 1 июня 2026 года они смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Как сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, чтобы оформить ежегодную выплату, им нужно будет подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или в СФР.