Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает телеканал ABC News. Так он ответил на вопрос о том, когда стороны согласуют документ.

Американский лидер тем добавил, что не одобрял предыдущую версию документа. Он объяснил свое решение тем, что ожидает включения в меморандум еще «нескольких пунктов».

Ранее Иран поставил процесс на паузу из-за ударов Израиля по Ливану. Трамп тогда отметил, что возможная приостановка переговоров с Ираном не означает возврата США к бомбардировкам.

До этого стало известно, что Иран приостановил переговоры с США. Причиной приостановки диалога стало нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане. Отмечается, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из условий договоренности между Тегераном и Вашингтоном о перемирии.

В то же время замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Вашингтон и Тель-Авив намеренно втягивают арабские страны в вооруженный конфликт с Тегераном, чтобы помешать арабо-иранскому сближению. По словам дипломата, в действиях США и Израиля четко прослеживается желание подорвать нормализацию, наметившуюся в последние годы.

