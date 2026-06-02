ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 00:27

Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor

Захарова заявила о мерах по защите россиян с задержанного танкера Tagor

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство РФ в Париже делает все для защиты россиян на танкере Tagor, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания танкера.

Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа, — сказала Захарова.

Ранее пользователи соцсетей подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о задержании в Атлантическом океане танкера Tagor, который следовал из Мурманска. Под публикацией французского лидера появились десятки комментариев с негативной оценкой его позиции. Один из пользователей заявил, что вместо развития взаимовыгодной торговли европейские страны допустили события, которые привели к вооруженному конфликту на Украине.

До этого в Сети появились кадры задержания в Атлантическом океане нефтяного танкера, следовавшего из России. Последний заход оно совершило в порт Мурманска в начале мая.

Власть
Россия
Франция
Мария Захарова
Tagor
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.