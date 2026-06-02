Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor

Посольство РФ в Париже делает все для защиты россиян на танкере Tagor, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания танкера.

Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа, — сказала Захарова.

Ранее пользователи соцсетей подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о задержании в Атлантическом океане танкера Tagor, который следовал из Мурманска. Под публикацией французского лидера появились десятки комментариев с негативной оценкой его позиции. Один из пользователей заявил, что вместо развития взаимовыгодной торговли европейские страны допустили события, которые привели к вооруженному конфликту на Украине.

До этого в Сети появились кадры задержания в Атлантическом океане нефтяного танкера, следовавшего из России. Последний заход оно совершило в порт Мурманска в начале мая.