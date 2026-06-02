Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли

Нефтяная отрасль в 2026 году функционирует в условиях значительной ценовой нестабильности, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, которые передает пресс-служба организации, после относительно спокойного начала года рынок столкнулся с резким ростом котировок.

В 2026 г. нефтяная отрасль работает в условиях крайне высокой ценовой волатильности: стагнация цен в январе-феврале сменилась ценовым ралли с марта в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, — заявил Сечин.

Он также обратил внимание на серьезные операционные риски для отрасли. Среди них он назвал ограничения по приему сырья в трубопроводную систему, перебои в работе экспортных терминалов и атаки на производственные объекты.

Ранее аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.