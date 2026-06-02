ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 01:02

Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли

Сечин заявил о высокой волатильности цен на нефть в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нефтяная отрасль в 2026 году функционирует в условиях значительной ценовой нестабильности, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, которые передает пресс-служба организации, после относительно спокойного начала года рынок столкнулся с резким ростом котировок.

В 2026 г. нефтяная отрасль работает в условиях крайне высокой ценовой волатильности: стагнация цен в январе-феврале сменилась ценовым ралли с марта в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, — заявил Сечин.

Он также обратил внимание на серьезные операционные риски для отрасли. Среди них он назвал ограничения по приему сырья в трубопроводную систему, перебои в работе экспортных терминалов и атаки на производственные объекты.

Ранее аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.

Экономика
нефть
Роснефть
Игорь Сечин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.