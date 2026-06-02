Появились результаты испытаний нового средства от рака The Sun: британские ученые сообщили об успехе лекарства против шести форм рака

Британские ученые сообщили о результатах испытаний нового противоопухолевого препарата, который показал эффективность сразу при нескольких распространенных видах рака, сообщает The Sun. Лекарство протестировано на пациентах с опухолями мочевого пузыря, шейки матки, кишечника, легких, печени, а также головы и шеи.

В исследовании приняли участие 83 человека. Все они ранее проходили лечение, однако болезнь продолжала прогрессировать, а возможности терапии были ограничены.

Согласно предоставленным данным, у 31% участников опухоли перестали расти либо начали уменьшаться. В отдельных случаях сокращение размеров новообразований достигало 95%.

Создатели препарата объясняют эффект тем, что он помогает иммунной системе распознавать раковые клетки. По их версии, опухоли используют механизмы маскировки, позволяющие им избегать атаки со стороны организма. Новое средство лишает их этой защиты.

Ранее стало известно, что экспериментальная терапия на основе антител продемонстрировала высокую эффективность при лечении некоторых видов онкологических заболеваний у пациентов с запущенными формами рака. Речь шла о международном исследовании, которое проводилось в 11 странах