Ученые сообщили о прорыве в лечении рака

Экспериментальная терапия на основе антител продемонстрировала высокую эффективность при лечении некоторых видов онкологических заболеваний у пациентов с запущенными формами рака, сообщает газета The Guardian. Речь идет о международном исследовании, которое проводилось в 11 странах.

В проекте участвовали 102 пациента с раком головы и шеи. Их заболевания перестали реагировать на стандартные методы лечения. По данным исследования, у 43 участников опухоли значительно уменьшились либо полностью исчезли спустя несколько недель после начала терапии. Аналогичные результаты специалисты наблюдали и у пациентов с некоторыми формами рака легких.

Профессор Института онкологических исследований Лондона Кевин Харрингтон назвал полученные данные крайне значимыми для пациентов, у которых возможности лечения уже были серьезно ограничены. По его словам, новая терапия воздействует на опухоли, не связанные с вирусом папилломы человека. Такие формы онкологических заболеваний традиционно считаются более сложными для лечения и зачастую хуже поддаются существующим методам терапии.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты пока относятся к продолжающимся исследованиям. Специалисты намерены и дальше изучать возможности применения нового метода при различных видах рака. По данным издания, технология уже используется в ряде стран, включая США и государства Евросоюза, однако исследования ее эффективности при разных онкологических заболеваниях продолжаются.

Ранее ученые из научно-технологического университета «Сириус» разработали наноплатформы для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Эти платформы основаны на принципе точечной доставки лекарств прямо к опухоли, что открыло возможность для перепрограммирования иммунных клеток.