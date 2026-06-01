Румыния созвала заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы любой ценой отработать запрос Запада на создание очередной антироссийской волны, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. На встрече обсуждалось падение беспилотника на территории Румынии.

Отмечаем, что румынская сторона поспешила созвать данное заседание и сразу же выдвинула голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России. Полагаем, что основной целью нашего нынешнего собрания является отработка запроса западных стран на создание очередной антироссийской информационной волны любой ценой, — сказал Небензя.

Ранее стало известно о врезавшемся беспилотнике в жилой многоквартирный дом в городе Галац на востоке Румынии. По предоставленной информации, при ударе о здание раздался взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар, в результате которого пострадали два человека. Отмечалось, что возгорание впоследствии удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали около 70 человек. По данным экстренных служб, в результате удара местная жительница получила ожоги первой степени, также пострадал 14-летний мальчик.