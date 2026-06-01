СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску

ВСУ запускали БПЛА по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту России Владимиру Путину. По его словам, среди тех, кто атаковал, были также члены подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра».

Установлено, что запуск БПЛА осуществлялся с территории Харьковской области, — доложил Бастрыкин.

Ранее он заявил о более чем 2 тыс. объектов образования, которые были атакованы вооруженными формированиями Украины с 2014 года. Он также рассказал об ударе украинских военных по зданию Великознаменской школы № 2 в селе Великая Знаменка 7 апреля 2026 года. Тогда использовали 10 БПЛА. В результате шесть учащихся школы получили ранения.

До этого генпрокурор Александр Гуцан заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин добавил, что они объявлены в розыск.