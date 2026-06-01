01 июня 2026 в 21:34

Голикова сообщила о состоянии пострадавшего мальчика в ЛНР

Голикова заявила о крайне тяжелом состоянии мальчика из Старобельска

Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мальчик, пострадавший в Старобельске, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает пресс-служба Кремля. По ее словам, его пока невозможно перевезти на лечение в Москву.

Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, — заявила Голикова.

Во время совещания президент России Владимир Путин поинтересовался, требуется ли дополнительное оборудование или направление медиков. Голикова ответила, что необходимые специалисты уже работают на месте.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил: обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин добавил, что они объявлены в розыск.

До этого верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал расследовать обстрелы ВСУ колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате теракта.

