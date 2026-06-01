Удар ВСУ по Старобельску представляет собой кровавое преступление, которое совершила украинская хунта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании. Он также отметил, что обсуждаются механизмы оказания помощи родным погибших и пострадавшим в результате трагедии в Луганской Народной Республике, передает пресс-служба Кремля.

[Хочу обсудить,] как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области, — заявил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ночная атака Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске стала целенаправленным ударом по гражданским лицам. В ведомстве подчеркнули, что преступление совершено в духе германских нацистов.

До этого сообщалось, что выступление постпреда Украины при ООН Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности выглядело как жалкая попытка оправдать преднамеренный удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Дипломат не отрицал гибель людей, но аргументировал тем, что погибшие были не детьми, а взрослыми.