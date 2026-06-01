01 июня 2026 в 21:01

«Кровавое преступление»: Путин высказался об ударе по Старобельску

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске ЛНР Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске ЛНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Удар ВСУ по Старобельску представляет собой кровавое преступление, которое совершила украинская хунта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании. Он также отметил, что обсуждаются механизмы оказания помощи родным погибших и пострадавшим в результате трагедии в Луганской Народной Республике, передает пресс-служба Кремля.

[Хочу обсудить,] как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области, — заявил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ночная атака Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске стала целенаправленным ударом по гражданским лицам. В ведомстве подчеркнули, что преступление совершено в духе германских нацистов.

До этого сообщалось, что выступление постпреда Украины при ООН Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности выглядело как жалкая попытка оправдать преднамеренный удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Дипломат не отрицал гибель людей, но аргументировал тем, что погибшие были не детьми, а взрослыми.

