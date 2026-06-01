01 июня 2026 в 20:39

Канье Уэст поставил «кусачие» цены на тет-а-тет в Тбилиси

Канье Уэст оценил приватную беседу с фанатами в Тбилиси в 413 тыс. рублей

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Приватная беседа с американским рэпером Канье Уэстом в Тбилиси обойдется в 413 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash Money со ссылкой на источник. Российские консьерж-сервисы уже продают VIP-пакеты на предстоящий концерт исполнителя.

Цены на шоу стартуют с 289 тыс. рублей. За эти деньги обещают комфортные места и элитный сервис, но попасть за кулисы обойдется в два раза дороже — 413 тыс. рублей. Самый дорогой билет оценивается в 578 тыс. рублей.

За максимальную цену обещают вариант «все включено»: приватное обслуживание, имена во всех списках, полный доступ куда угодно, включая закулисье. Предполагается, что обладателей VIP-билетов заводят в комнату, приводят артиста и дают 15 минут на общение.

Ранее отменили концерт Канье Уэста, запланированный на 19 июня в польском Хожуве. Министр культуры Марта Теньковская заявила, что присутствие рэпера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в стране, где во время войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо.

