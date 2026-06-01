Суд оштрафовал зампреда ДУМ за историческое полотно в кабинете

Первого зампредседателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации» (ДУМ) Дамира Мухетдинова мировой суд оштрафовал на 150 тыс. рублей, говорится в канале МАКС инстанции. Поводом стала картина на стене его рабочего кабинета, изображающая битву на Калке.

Согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины, размещенные на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полное название картины художника Ильдара Акжигитова — «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года». На полотне монголо-татары после победы пируют на настиле, под которым умирают пленные русские князья и половецкие военачальники.

