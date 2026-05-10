Известного блогера-иноагента наказали рублем за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, теперь он пытается оспорить решение через суд.

В материале говорится, что в начале мая Варламов подал иск к ведомству в Арбитражный суд Москвы. Он потребовал признать незаконным решение о привлечении его к ответственности за неуплату налогов, так как многомиллионный штраф, по его мнению, был наложен неправомерно.

В конце апреля стало известно, что с Варламова принудительно взыскивают долг в размере почти 245 тыс. рублей. Речь идет о невыплаченных штрафах и исполнительских сборах из-за дискредитации Вооруженных сил России на 50 тыс. рублей, а также на 174 тыс. рублей из-за административного правонарушения.

До этого Варламов стал участником дорожной аварии в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. Инцидент произошел вечером на скользкой дороге, где в его автомобиль врезалась машина под управлением местной жительницы.