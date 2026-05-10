День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 12:07

Известного блогера-иноагента наказали рублем за неуплату налогов

ФНС оштрафовала Илью Варламова на 13 млн рублей за неуплату налогов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, теперь он пытается оспорить решение через суд.

В материале говорится, что в начале мая Варламов подал иск к ведомству в Арбитражный суд Москвы. Он потребовал признать незаконным решение о привлечении его к ответственности за неуплату налогов, так как многомиллионный штраф, по его мнению, был наложен неправомерно.

В конце апреля стало известно, что с Варламова принудительно взыскивают долг в размере почти 245 тыс. рублей. Речь идет о невыплаченных штрафах и исполнительских сборах из-за дискредитации Вооруженных сил России на 50 тыс. рублей, а также на 174 тыс. рублей из-за административного правонарушения.

До этого Варламов стал участником дорожной аварии в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. Инцидент произошел вечером на скользкой дороге, где в его автомобиль врезалась машина под управлением местной жительницы.

Общество
Илья Варламов
иноагенты
долги
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Похотливого москвича арестовали на 15 суток за щипки женской груди в метро
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.