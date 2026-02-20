Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 22:41

Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП

Блогер Варламов попал в аварию в японском Саппоро из-за скользкой дороги

Илья Варламов Илья Варламов Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал участником дорожной аварии в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. Инцидент произошел вечером на скользкой дороге, где в его автомобиль врезалась машина под управлением местной жительницы, о чем он рассказал у себя на YouTube-канале.

После столкновения блогера вызвали в полицейский участок для дачи показаний. Правоохранители признали виновной японскую водительницу и обязали ее оплатить ремонт поврежденных машин.

По информации Варламова, удар был несильным. Однако ремонт женщине проводить придется. Сам блогер и местная жительница не пострадали, отделавшись легким испугом.

Отдельно Варламов отметил, что ему понравилось общение с японским полицейским. Представитель закона проявил дружелюбие и на прощание пожелал ему здоровья и удачи.

Ранее сообщалось о жесткой аварии на территории Италии. В результате дорожного происшествия погиб юный велогонщик Франческо Маццолени, которому на момент смерти было всего 18 лет. Инцидент произошел недалеко от коммуны Барзана на севере Италии. Спортсмен, выступавший за команду Gooddshop Yoyogurt, попал под колеса автомобиля. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, гонщик скончался на месте.

аварии
Илья Варламов
Япония
столкновения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польской спортсменке на Олимпиаде «искромсало» лицо коньком
«Было бы справедливо»: в ГД подняли вопрос потолка цен на такси
12 лет колонии кришнаиту-педофилу: о чем молчат адепты скандальной религии
Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО
Семь российских аэропортов «захлопнулись» для полетов
В работе известной игровой платформы произошел сбой
Рухнувшая на Олимпиаде горнолыжница перенесла пятую операцию на ноге
«Растаскивают собаки»: пленный ВСУ рассказал о гибели сослуживцев
Имущество разработчика системы бронирования Leonardo перешло государству
Операторы в РФ будут отключать связь в определенных случаях
Сборная Канады на последних минутах вырвала путевку в финал ОИ
Атака БПЛА на Краснодарский край вечером 20 февраля: раненые, что известно
Глава РУСАДА намерена судиться с американской газетой
МЭР выступило с официальным заявлением после гибели туристов на Байкале
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.