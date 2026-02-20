Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП Блогер Варламов попал в аварию в японском Саппоро из-за скользкой дороги

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал участником дорожной аварии в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. Инцидент произошел вечером на скользкой дороге, где в его автомобиль врезалась машина под управлением местной жительницы, о чем он рассказал у себя на YouTube-канале.

После столкновения блогера вызвали в полицейский участок для дачи показаний. Правоохранители признали виновной японскую водительницу и обязали ее оплатить ремонт поврежденных машин.

По информации Варламова, удар был несильным. Однако ремонт женщине проводить придется. Сам блогер и местная жительница не пострадали, отделавшись легким испугом.

Отдельно Варламов отметил, что ему понравилось общение с японским полицейским. Представитель закона проявил дружелюбие и на прощание пожелал ему здоровья и удачи.

