Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России Блогера Варламова и ведущую Монгайт внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также журналистку и телеведущую Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в реестр террористов и экстремистов, следует из базы данных службы. Соответствующие записи появились в списке во вторник, 21 октября.

Монгайт Анна Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины <…> Варламов Илья Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва, — сказано в перечне.

Ранее Монгайт была заочно арестована по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы. Уголовное дело было возбуждено 18 июля. Основанием стали публикации в Telegram-канале журналистки о взрывах в Одессе в апреле 2022 года и июле 2023-го.

До этого Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).