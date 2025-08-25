Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:16

Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации

Журналистку-иноагента Анну Монгайт заочно арестовали за фейки о ВС России

Анна Монгайт Анна Монгайт Фото: Социальные сети

Журналистка Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестована по делу о фейках про Вооруженные силы РФ, сообщает RT. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

Уголовное дело было возбуждено 18 июля. Основанием стали публикации в Telegram-канале журналистки о взрывах в Одессе в апреле 2022 и июле 2023 года. Ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится за пределами России.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Тем временем специалисты Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Литератора заочно обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

