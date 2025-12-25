Новый год — 2026
Собчак ответила на вопрос об обещании вдове Паши Техника

Собчак заявила, что не договаривалась купить Паше Технику место на кладбище

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Журналистка Ксения Собчак не договаривалась со вдовой музыканта Паши Техника купить ему место на кладбище за интервью. В шоу «Есть вопросики» Иды Галич она ответила на слухи о том, что якобы за беседу с Евой Карицкой давала такое обещание. Также журналистка исчезла после интервью, не организовав похороны.

Такой договоренности у нас никогда не было, — подчеркнула Собчак.

Светская львица назвала это довольно странным, отметив, что подобное нарушило бы ее этические нормы. Договариваться об интервью за место на кладбище она сочла неприемлемым. Галич, в свою очередь, заявила, что вдова Техника на нее сильно обижена. Собчак указала, что все разговоры ведет письменно, чтобы предоставить скриншоты от редакции.

Ранее журналистка заявила, что хочет быть хозяйкой своей жизни, поэтому не стремится нравиться всем. По мнению Собчак, нельзя жить свою жизнь, размышляя о том, «кто там что подумает». Журналистка убеждена, что так можно сойти с ума или стать рабом других людей.

