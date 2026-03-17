Названо место, где похоронят Ершова

Заслуженного артиста России Владимира Ершова, скончавшегося на 69-м году жизни, кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов. Он уточнил, что причиной смерти отца стал инсульт.

Его кремируют. Пока неизвестно когда, через несколько дней после прощания, — поделился сын.

Церемония прощания с выдающимся артистом, посвятившим многие годы сцене Театра на Бронной, назначена на 18 марта и пройдет в стенах его родного театра. Прах артиста будет захоронен рядом с его супругой Екатериной Дуровой и близким другом Львом Дуровым.

Ершов родился в 1957 году. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году и сразу устроился в театр на Бронной. Он играл в таких спектаклях, как «Дон Жуан», «Капитанская дочка», «Жиды города Питера», «Ревизор» и «Салемские ведьмы». Актер также работал с режиссерами Анатолием Эфросом, Александром Дунаевым, Евгением Лазаревым.

До этого стало известно о смерти выдающегося режиссера российского цирка Валентина Гнеушева. Он ушел из жизни в 74 года. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принес соболезнования родным и близким умершего.